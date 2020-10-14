Общество

«Мы не можем себе этого позволить»: врач скорой помощи ответила волгоградцам, желающим лечиться

Общество 14.10.2020 17:07
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14.10.2020 17:07




Врач линейной бригады ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Анна Морозова рассказала на сегодняшнем брифинге особенности работы медиков в связи с возросшей нагрузкой из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ИА "Высота 102".
«Мы почти сто процентов рабочего времени проводим в машинах. На станцию приезжаем только для укладки медицинских сумок. У нас есть все необходимые лекарства, вся необходимая аппаратура. Но  зачастую встречаются вызовы, которые можно назвать непрофильными для нас и которые должны обслуживаться амбулаторно-поликлиническим звеном. Например, пациент вызывает нас с температурой, которая поднимается  первые-вторые сутки, у кого-то заболело горло, пропало обоняние и появился кашель. Друзья мои. Такие обращения должны быть только в поликлинику. Да, мы приедем, мы послушаем. Но мы не берем тесты, не делаем экспресс-анализы. Мы не назначаем лечение. Мы не корректируем лечение, назначенное в поликлинике. Если вам не помогает лечение и, чтобы приехала скорая помощь, должны быть экстренные показания. Если вам не помогает лечение и в течение двух-трех дней начинает возрастать одышка или появилась одышка в покое, появилась боль в грудной клетке, связанная с дыханием, появились потери сознания, удушье, а не просто тяжело дышать. Тогда вы должны позвонить 03. И приедет бригада экстренной медицинской помощи. Мы не обследуем пациентов и не просто так не везем в стационар только потому, что «я хочу лечиться». Не можем мы сейчас себе этого позволить. Должны быть показания для госпитализации. Доктор смотрит пациента на месте и решает, что нужно с ним сделать,  нуждается ли он в госпитализации или нуждается в дообследовании в поликлинике», - сказала Анна Морозова. 
Главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин рассказал также о резком увеличении вызовов линейных бригад. По его словам, количество выросло в среднем до 3 тысяч в сутки. Тогда как раньше фиксировалось 900-1100 вызовов. Он напомнил, что существует всего лишь несколько состояний здоровья, которые требуют экстренной помощи. Это кровопотеря, серьезные травмы в ДТП, роды, нарушение дыхания, а не затрудненное дыхание, потеря сознания, острые психические состояния. В остальных случаях оказывается неотложная медицинская помощь в порядке очередности.
В настоящее время в регионе работают 131 бригады ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», которые обслуживают жителей крупных городов региона. В подавляющем большинстве районов скорая помощь относится к ведению ЦРБ.

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