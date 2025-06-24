Ученые ВолгГМУ развенчали миф о магнитных бурях

Продолжительные геомагнитные возмущения ожидаются на земле 25 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в то же время сегодня, 24 июня, прогнозируют относительно спокойный день. При этом более суровый прогноз на сегодняшний и завтрашний дни может измениться из-за поведения корональной дыры на обращенной к земле стороне солнца.
Ожидающийся отклик Земли на воздействие может быть скорректирован. Так что не исключено, что завтра форма дыры поменяется и опять перепишет прогноз.
Между тем, ученые ВолгГМУ считают, что влияние повышенной солнечной магнитной активности на человека весьма преувеличено.
- Современная медицинская наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу - в достоверных источниках такие случае не описаны, - заявил накануне доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии ВолгГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук Данил Липов.
А такие симптомы как головные боли, скачки артериального давления, ломота в суставах, нарушения сна и общая слабость действительно проявляются у людей, чаще всего - пожилых, но их врачи объясняют наличием возрастных заболеваний и легкой внушаемостью.
Фото V102.RU