Общество

Ученые ВолгГМУ развенчали миф о магнитных бурях

Общество 24.06.2025 08:50
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24.06.2025 08:50


Продолжительные геомагнитные возмущения ожидаются на земле 25 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в то же время сегодня, 24 июня, прогнозируют относительно спокойный день. При этом более суровый прогноз на сегодняшний и завтрашний дни может измениться из-за поведения корональной дыры на обращенной к земле стороне солнца. 

Ожидающийся отклик Земли на воздействие может быть скорректирован. Так что не исключено, что завтра форма дыры поменяется и опять перепишет прогноз.

Между тем, ученые ВолгГМУ считают, что влияние повышенной солнечной магнитной активности на человека весьма преувеличено. 

- Современная медицинская наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу - в достоверных источниках такие случае не описаны, - заявил накануне доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии ВолгГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук Данил Липов. 

А такие симптомы как головные боли, скачки артериального давления, ломота в суставах, нарушения сна и общая слабость действительно проявляются у людей, чаще всего - пожилых, но их врачи объясняют наличием возрастных заболеваний и легкой внушаемостью.

Фото V102.RU

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