Губерниев и Гаджиева станут ведущими Всероссийского дня поля под Волгоградом

В Волгоградской области продолжается подготовка к масштабному событию – Всероссийскому дню поля-2025. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов трехдневной выставки, ведущими известные российские журналисты Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. Их участие запланирова

Напомним, что главное событие лета-2025 будет проходить с 3 по 5 июля включительно на базе фермерского хозяйства Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Гостей и участников – а это более 100 представителей АПК не только из России – ждет разнообразная деловая и развлекательная программы.

Участие Губерниева и Гаджиевой в концертной программе, которая будет проходить на главной сцене, запланировано, на 4 июля. Напомним, что в этот день здесь также выступят «Дискотека Авария» и Пелагея. Коллективы планируют уделить зрителям по 40 минут: с 18.00 до 18.40 – Пелагея, с 19.00 до 19.40 – «Дискотека Авария».

Много мероприятий в рамках Дня поля под Волгоградом предусмотрено не только для взрослых, но и для детей. С 10.00 до 18.00 в городке будет организована работа детской зоны. К слову, для участников и гостей предусмотрено и питание.

Отметим, что гости Дня поля – 2025 смогут добраться из Волгограда и Волжского в Среднеахтубинский района на шаттлах. Спецтранспорт будет передвигаться по маршрутам «Волгоград (площадь Ленина) – Поле» и «Волжский (площадь Ленина) – Поле». От начальной до конечной точки транспорт будет передвигаться без остановок.

ИА «Высота 102» выступает информационным партнером Всероссийского дня поля-2025. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.