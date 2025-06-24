Происшествия

Волгоградцу грозит 5-летний срок за разгром магазина и угон авто

Происшествия 24.06.2025 12:53
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24.06.2025 12:53


В Дубовском районе Волгоградской области полицейские за несколько часов раскрыли угон автомобиля и разграбление продуктового магазина в одном из сёл. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия, преступление совершил 56-летний местный житель.

- 23 июня 2025 года в полицию поступило сообщение от 36-летней жительницы одного из сёл Дубовского района о том, что ночью неизвестный разбил окно и проник в помещение принадлежащего ей продовольственного магазина, откуда похитил деньги, продукты питания, сигареты и спиртное, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Одновременно правоохранители получили сигнал об угоне автомобиля «ВАЗ-2107». Впоследствии выяснилось, что оба преступления совершил 56-летний местный житель. Мужчина вечером распивал спиртные напитки. Однако, когда закончился алкоголь, решил позаимствовать спиртное вместе с закусками в магазине.

После продолжения застолья мужчина решает разделить награбленное с товарищем. Для этого он угнал соседский автомобиль. Однако до своего знакомого мужчина так и не добрался. В автомобиле на полпути предательски закончилось топливо. Здесь грабителя и застали полицейские.

Отметим, ущерб от ограбления магазина составил 20 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела за кражу чужого имущества и неправомерное завладение машиной. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Подозреваемый взят под стражу.

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