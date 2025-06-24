Волгоградцы жалуются на массовый сбой мобильной связи и интернета





Жители Волгограда пожаловались на отсутствие связи и интернета. Как сообщает V102.RU, интернет пропал утром 24 июня.

Как рассказали волгоградцы, во многих частях города не работает ни интернет, ни сотовая связь. Сделать звонок не представляется возможным, а интернет попросту не грузит. Проблемы со связью фиксируются в Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском и Дзержинском районах.

Известно, что проблема со связью имеется у сотовых операторов Билайн, Мегафон, Йота и Tele2.

А вот жители Михайловки, наоборот, сообщили сегодня о восстановлении интернета и связи. Ранее на территории муниципального округа фиксировались такие же проблемы, какие сегодня наблюдаются в областном центре.