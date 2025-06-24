Общество

Волгоградцам до 17 июля продлили запрет на посещение лесов

Общество 24.06.2025 15:10
0
24.06.2025 15:10


Ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области, которые  действуют в Волгоградской области до 27 июня, продлили еще на 20 дней, до 17 июля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды. 

Запрет, введенный 2 июня,  будет касаться и въезда транспортных средств в леса. Ранее такое решение было принято в связи с проведением в природных массивах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Напомним, 30 мая в регионе был установлен особый противопожарный режим. Кроме того, в лесах региона установлен 4 и 5 классы пожарной опасности. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.06.2025 16:32
Общество 24.06.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 15:22
Общество 24.06.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 15:18
Общество 24.06.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 14:31 Реклама
Общество 24.06.2025 14:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.06.2025 13:22
Общество 24.06.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 10:34
Общество 24.06.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 10:16
Общество 24.06.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 09:20
Общество 24.06.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 08:50
Общество 24.06.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2025 06:33
Общество 24.06.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 21:23
Общество 23.06.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 20:47
Общество 23.06.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 19:09
Общество 23.06.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 17:35
Общество 23.06.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 17:03
Общество 23.06.2025 17:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:01
Пожилая волгоградка помогла мошенникам обокрасть другую пенсионеркуСмотреть фотографии
16:32
Волгоградского фронтовика Александра Колотушкина поздравили с 80-летием Парада ПобедыСмотреть фотографии
16:31
Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно для защиты от спама и телефонного мошенничестваСмотреть фотографии
16:30
Волгоградца задержали за пересылку детского порно из «тени» в соцсетиСмотреть фотографии
16:13
Предлагал бонусы за нюдсы: облсуд дал 17 лет геймеру-педофилу из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:54
Telegram – всё? Россиянам законодательно прописали госмессенджерСмотреть фотографии
15:22
Бочаров заявил о новой мере поддержки медсестер: им дадут по 1 млнСмотреть фотографии
15:18
Молодчики-рэкетиры совершили нападение на прохожего в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Хоть ненадолго: в России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переездеСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцам до 17 июля продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области не хотят растягивать осенние выборы на 3 дняСмотреть фотографии
14:31
Специалисты ИВЦ ЖКХ дали советы, как снизить квартплату в дачный периодСмотреть фотографии
14:22
Александру Паку грозит 20-летний срок за убийство многодетной волгоградки на глазах у детейСмотреть фотографии
14:04
«И дешевле, и зрелищней»: первые волгоградцы отправились в Саратов на крылатом «Метеоре»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:22
В обладмине объяснили отсутствие связи в Волгограде мерами безопасностиСмотреть фотографии
12:53
Волгоградцу грозит 5-летний срок за разгром магазина и угон автоСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде запретили продажу сомнительной рыбыСмотреть фотографии
11:34
От турнира PlayStation до татуировок: что будет на фестивале «Ультра100»Смотреть фотографии
10:34
Счётная палата предложили кабмину в 10 раз повысить стоимость водопользованияСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцы жалуются на массовый сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области МЧС на сутки продлило штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
09:11
РПН: восемь волгоградцев заразились опасными болезнями от клещейСмотреть фотографии
08:50
Ученые ВолгГМУ развенчали миф о магнитных буряхСмотреть фотографии
08:08
«Мне стыдно»: 18-летнего водителя из Волжского накажут за выходки пассажировСмотреть фотографииCмотреть видео
07:17
Расходы на Волгоградскую облдуму выросли до 409 млн рублейСмотреть фотографии
06:33
Самые грязные пруды, где опасно купаться, назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:23
Нагоним? В Волгоградской области продолжительность жизни не дотягивает и до 74 летСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде ищут желающих заработать миллионы на покосе травыСмотреть фотографии
20:02
Волгоградец Арутюнян одержал досрочную победу над легендой тайского боксаСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде пожарные потушили павильон с шаурмойСмотреть фотографии
 