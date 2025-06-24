Волгоградцам до 17 июля продлили запрет на посещение лесов

Ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области, которые действуют в Волгоградской области до 27 июня, продлили еще на 20 дней, до 17 июля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды.
Запрет, введенный 2 июня, будет касаться и въезда транспортных средств в леса. Ранее такое решение было принято в связи с проведением в природных массивах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Напомним, 30 мая в регионе был установлен особый противопожарный режим. Кроме того, в лесах региона установлен 4 и 5 классы пожарной опасности.
Фото V102.RU (архив)