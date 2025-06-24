Экономика

Банк РФ: инфляция в Волгоградской области выросла из-за туристического бума

Экономика 24.06.2025 18:59
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24.06.2025 18:59


Цены в мае в Волгоградской области, за исключением фактора сезонности, выросли меньше, чем в предыдушем месяце. Это связано с расширением предложения на отдельных продовольственных рынках, а также с укреплением рубля, заявили в волгоградском отделении банка РФ. 

Как сообщает V102.RU, в сфере продовольственных товаров продукты питания подорожали умеренно. Наиболее существенный рост цен наблюдался в сфере общественного питания. Это обстоятельство аналитики связывают с наплывом туристов в майские праздники. Из-за увеличения спроса на посещение кафе и ресторанов предприниматели активнее переносили возросшие затраты (на заработную плату и аренду) в стоимость блюд. 

Кроме того, у предприятий общепита увеличились расходы на закупку основного сырья – прямое влияние оказал рост цен на продовольственные товары. В частности, выросли в цене мясопродукты, особенно мясо птицы, так как на волгоградских предприятиях уменьшилось его производство (по сравнению с прошлым годом). Среди причин – нехватка инкубационного яйца в регионе. Также повысились затраты на корма для животных (из-за нехватки аминокислот на российском рынке), ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и топливо. В то же время продолжили дешеветь яйца. За год цены на этот продукт снизились весьма существенно (на 21,15%).

А вот цены на непродовольственные товары выросли в мае незначительно. Наиболее сильно в мае подорожали печатные издания. Рост цен во многом обусловлен увеличением расходов типографий. На снижении цен на персональные компьютеры отразилось охлаждение розничного кредитования и потребительского спроса. Волгоградцы, как ранее сообщалось,  увеличивают сбережения и откладывают крупные покупки. В связи с этим накопились товарные остатки компьютеров в розничных магазинах региона. Кроме того, сказалось укрепление рубля, так как техника и электроника в большей степени зависят от импортных поставок. За последний год персональные компьютеры подешевели на 6,49%. По тем же причинам снизились цены на телерадиотовары в мае и в целом за 12 месяцев (на 5,48%).

При этом сильнее всего в последнем весеннем месяце в регионе выросли цены на услуги. Особенно это отразилось на сфере внутреннего туризма. В частности, сезонно увеличилась стоимость отдыха на Черноморском побережье, речных круизов и экскурсионных туров. У гостиниц возросли расходы на коммунальные платежи и закупку продуктов, а у ж/д и авиаперевозчиков – на топливо и обслуживание парка техники. 

Также повысились затраты на оплату труда персонала. Как следствие, за год подорожали услуги гостиниц и прочих мест проживания (на 14,42%), пассажирского транспорта (на 14,37%), экскурсионных услуг (на 10,20%). А вот в области зарубежного туризма произошло некоторое удешевление услуг. На эту тенденцию повлияли расширение полетной программы, в частности, организация рейсов в Египет из Волгограда, а также укрепление рубля. 

Фото V102.RU (архив)

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