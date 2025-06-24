Общество

В Волгограде интернет-сбой затруднил работу банкоматов

Общество 24.06.2025 17:45
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24.06.2025 17:45


24 июня многие волгоградцы не смогли снять наличные через банкоматы. Как сообщает ИА «Высота 102», устройства в областном центре оказались парализованы из-за отсутствия мобильного интернета.

– Во второй половине дня пытался снять наличные. На СХИ все банкоматы не работают. В техподдержке говорят, что проблему возможно будет устранить лишь после восстановления стабильной сотовой связи, – рассказал журналистам один из жителей Советского района Волгограда.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации региона объяснили отсутствие связи в Волгограде мерами безопасности.

Примечательно, что как минимум часть терминалов на кассах торговых точек по-прежнему работают. Редакция обратилась к администрации Волгограда с просьбой рассказать о том, как в условиях отсутствия мобильного интернета функционируют валидаторы в общественном транспорте. И, по информации мэрии, оборудование для бесконтактной оплаты работает в штатном режиме.

– Сбоев в работе системы бескондукторной оплаты проезда не зафиксировано – все работает в штатном режиме. Также в адрес МКУ ГЦУПП не поступало обращения граждан по вопросам с оплатой, – говорится в ответе. 

В пресс-службе городской администрации также отметили, что в случае возникновения проблем с оплатой проезда, пассажиры могут обратиться в сервисный центр по ул. Советской, 7, по телефону «горячей линии» по транспорту: 23-31-60 или на электронную почту: hello@vlg-tk.ru.

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