Происшествия

«Мне стыдно»: 18-летнего водителя из Волжского накажут за выходки пассажиров

Происшествия 24.06.2025 08:08
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24.06.2025 08:08




18-летнему водителю из Волжского грозит арест, а все благодаря его пассажирам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек, управляя Mitsubishi, перевозил двоих товарищей, которые не нашли ничего лучшего, чем по пояс высунуться из окон машины и снимать себя на телефоны. 

В отношении волжанина составлены административные материалы: за нарушение правил перевозки людей,  нарушение светопропускаемости стекол автомобиля,  игнорирование ремней безопасности,  отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель».

Нарушителю также выдано требование об устранении со стекол пленочного покрытия. 

В случае игнорирования данного требования  на водителя будет составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, санкция которого предусматривает до 15 суток ареста. Молодой человек, кстати, уже раскаялся, признавшись, что ему стыдно, и попросил прощения у жителей города за нарушение ПДД.

Фото и видео  ГУ МВД по Волгоградской области. 

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