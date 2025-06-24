«Мне стыдно»: 18-летнего водителя из Волжского накажут за выходки пассажиров

18-летнему водителю из Волжского грозит арест, а все благодаря его пассажирам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек, управляя Mitsubishi, перевозил двоих товарищей, которые не нашли ничего лучшего, чем по пояс высунуться из окон машины и снимать себя на телефоны.
В отношении волжанина составлены административные материалы: за нарушение правил перевозки людей, нарушение светопропускаемости стекол автомобиля, игнорирование ремней безопасности, отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель».
Нарушителю также выдано требование об устранении со стекол пленочного покрытия.
В случае игнорирования данного требования на водителя будет составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, санкция которого предусматривает до 15 суток ареста. Молодой человек, кстати, уже раскаялся, признавшись, что ему стыдно, и попросил прощения у жителей города за нарушение ПДД.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области.