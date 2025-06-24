Волгоградский облсуд вынес приговор 44-летнему ранее судимому жителю региона, который признан виновным в ряде преступлений, совершенных против половой неприкосновенности малолетних и в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, фигурант уголовного дела искал жертв в интернете, зарегистрировавшись в одной из популярных сетевых игр под видом подростка. В ходе переписки с детьми он предлагал за бонусы в игре скидывать их интимные видео и фото изображения. Жертвами фигуранта уголовного дела стали дети в возрасте от 6 до 10 лет.