Волгоградский облсуд вынес приговор 44-летнему ранее судимому жителю региона, который признан виновным в ряде преступлений, совершенных против половой неприкосновенности малолетних и в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, фигурант уголовного дела искал жертв в интернете, зарегистрировавшись в одной из популярных сетевых игр под видом подростка. В ходе переписки с детьми он предлагал за бонусы в игре скидывать их интимные видео и фото изображения. Жертвами фигуранта уголовного дела стали дети в возрасте от 6 до 10 лет.
Разоблачить педофила удалось после обращения мамы одного из малолетних в правоохранительные органы. Она обратила внимание на изменившееся поведение ребенка и увидела шокирующие фото на телефоне.
Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В прокуратуре Волгоградской области призывают родителей мониторить поведение ребенка в интернете с помощью специальных программ контроля, а также отслеживать фото и видеоконтент, который делают несовершеннолетние, чтобы не допустить подобных ситуаций.
Фото V102.RU (архив)