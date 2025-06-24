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Предлагал бонусы за нюдсы: облсуд дал 17 лет геймеру-педофилу из Волгограда

Расследования 24.06.2025 16:13
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24.06.2025 16:13


Волгоградский облсуд вынес приговор 44-летнему ранее судимому жителю региона, который признан виновным в ряде преступлений, совершенных против половой неприкосновенности малолетних и в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. 

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, фигурант уголовного дела искал жертв в интернете, зарегистрировавшись в одной из популярных сетевых игр под видом подростка. В ходе переписки с детьми он предлагал за бонусы в игре скидывать их интимные видео и фото изображения. Жертвами фигуранта уголовного дела стали дети в возрасте от 6 до 10 лет. 

Разоблачить педофила удалось после обращения мамы одного из малолетних в правоохранительные органы. Она обратила внимание на изменившееся поведение ребенка и увидела шокирующие фото на телефоне. 

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре Волгоградской области призывают родителей мониторить поведение ребенка в интернете с помощью специальных программ контроля, а также отслеживать фото и видеоконтент, который делают несовершеннолетние, чтобы не допустить подобных ситуаций. 

Фото V102.RU (архив)

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