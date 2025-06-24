Молодчики-рэкетиры совершили нападение на прохожего в Волгограде





В Советском районе Волгограда полиция задержала трех ранее судимых 18-летних местных жителей, которые подозреваются в грабеже. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, молодчики напали на мужчину поздней ночью.

В полиции 26-летний пострадавший сообщил, что у одного из жилых домов по улице Чебышева к нему подбежали трое неизвестных и, ударив его, потребовали перевести 20 тысяч рублей на расчетный счет. После получения денег злоумышленники скрылись.

Полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемых. Ими оказались трое неработающих молодых людей, которые сразу же сознались в содеянном.

- Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Часть похищенных денежных средств была изъята.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области