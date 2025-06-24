Счётная палата предложили кабмину в 10 раз повысить стоимость водопользования





В России в ближайшее время может резко подскочить стоимость использования поверхностных вод. Как сообщает ИА «Высота 102», Счётная палата РФ провела анализ сложившейся в стране ситуации и пришла к выводам о слишком мягкой ценовой политике государства в этой сфере.

- Доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%, - обратили внимание в контрольном ведомстве.

Такая ситуация, по мнению экспертов, экстраординарна и не отвечает интересам страны. По подсчётам ревизоров, повышение текущих налоговых ставок всего в 10 раз позволят дополнительно получить федеральному бюджету 32 млрд рублей и не должно сильно сказаться на экономике.

Но и на этом специалисты решили не ограничиться. Ещё 12 млрд рублей предлагается направить в казну, ужесточив порядок забора воды. Сейчас водопользователи или же оплачивают выкачку ресурса из водоёмов пропорционально объёму забора, или же по единому тарифу, но с повышающим коэффициентом 1,1 к действующей ставке.

При этом многие юридические лица неохотно переходят на учёт потреблённой воды, продолжая оплачивать ресурс по тарифу с повышающим коэффициентом.

- В 2022-2023 годах доля договоров, заключенных с водопользователями, не имеющих приборов учёта, составила почти 50%, - подчеркнули ревизоры.

Решить проблему в контрольном ведомстве предлагают, повысив повышающий коэффициент с 1,1 ставки до 10 ставок.