24 июня в Волгоградской области вновь ожидается целый «букет» неблагоприятных погодных явлений. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за предстоящего разгула стихии региональное управление МЧС России на сутки продлило выпущенное накануне штормовое предупреждение.
- До конца суток в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - рассказали журналистам в пресс-службе спасательного ведомства.
Напомним, накануне сильнейший ливень с градом застал врасплох садоводов в окрестностях Волжского. Осадки повредили незакрытую рассаду.