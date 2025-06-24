Волгоградского фронтовика Александра Колотушкина поздравили с 80-летием Парада Победы





Александр Иванович Колотушкин сегодня, 24 июня, принимает поздравления по случаю знаменательной даты – 80-летия легендарного Парада Победы 1945 года, прошедшего на Красной площади в Москве. 98-летний фронтовик в настоящее время – единственный участник Парада победителей из Волгоградской области, которому посчастливилось стать непосредственным свидетелем тех исторических событий.

Александр Иванович ушел на войну, когда ему было всего 17. В составе зенитно-пулеметного полка он обеспечивал прикрытие аэродромов под Москвой, Кубинкой, Электросталью, защищал от авианалетов железнодорожные эшелоны 3-го Белорусского фронта, принимал участие в разгроме Восточно-Прусской группировки немецких войск под Кёнигсбергом.

На фронте воевали старший брат и отец Александра Колотушкина. Брат сражался в битве на Курской дуге, получил тяжелое ранение, а отец дошел до Берлина. Когда он узнал, что его сын будет на Параде Победы, обрадовался, и попросил побыть там «и за меня».

Фронтовик на различных встречах с молодежью не раз вспоминал, как все было. Как тренировались ночами, как генеральную репетицию провели 23 июня, а уже 24 июня рано утром выехали машины, остановились, а бойцы выстроились в шеренгу 20 на 10, так называемую «парадную коробочку». А потом подъехал Жуков с Рокоссовским, поздравил, и как ему громогласно ответили «Ура!». По признанию ветерана, несмотря на то, сколько уже прошло лет, все было, как будто вчера.

После войны Александр Иванович Колотушкин служил командиром радиометрической части на полигоне «Капустин Яр», участвовал в испытаниях атомного оружия, а по завершении службы в Вооруженных силах более 30 лет работал на производственном объединении «Баррикады». Имеет около двадцати государственных наград, в том числе орден Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Александра Ивановича регулярно поздравляют с Днем победы и ракетчики полигона Капустин Яр, с последнего место его военной службы. 9 мая 2025 года они уже по традиции специально для фронтовика провели торжественный парад под марш военного оркестра прямо перед его подъездом.