Специалисты ИВЦ ЖКХ дали советы, как снизить квартплату в дачный период

Общество 24.06.2025 14:31 Реклама
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24.06.2025 14:31 Реклама
Не все знают о том, что можно сэкономить на коммунальных услугах в городской квартире, если летом проживаешь на даче. Как установка счетчиков помогают снизить суммы в платежках, рассказали в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
– При использовании приборов учета оплата коммунальных услуг будет производиться только за действительно потребленный ресурс. Летом, когда потребление минимально, разница между нормативом и реальным расходом особенно заметна, – уточнили в расчетном центре «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». – Например, если вы уезжаете на дачу на все лето, по счетчикам вы заплатите только за то, что действительно потребили. А по нормативу пришлось бы платить, как будто вы жили в квартире постоянно. Но важно не забывать ежемесячно передавать показания счетчиков, даже если вы отсутствуете.
Перерасчет за коммунальные услуги можно сделать, если в квартире не установлены счетчики, и оплата начисляется по нормативам. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.
Перерасчет платы при временном отсутствии потребителя в жилом помещении производится в двух случаях:
– если потребитель отсутствует более 5 дней и это подтверждено документально (справка из СНТ, проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении, на санаторно-курортном лечении и другое);
– если отсутствуют счётчики и возможность их установки.
Заявление на перерасчет коммунальных услуг подается в адрес «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» с приложением документов, подтверждающих временное отсутствие. Подать его можно дистанционно, например, через эл.форму заявления в личном кабинете на сайте ivc34.ru.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691
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