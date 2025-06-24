Расследования

В Волгограде запретили продажу сомнительной рыбы

Расследования 24.06.2025 11:54
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24.06.2025 11:54


В Волгограде запретили продажу сомнительной рыбной продукции. Местный производитель, как уточнили в Россельхозценте, произвел изделия из нелогичного сырья. 

В частности, сообщается, что из центнера минтая производитель изготовил фарш, в котором, как выяснилось, на выходе оказалась еще и более бюджетная рыба – путассу. 

– Данный факт говорит о том, что тип сырья не соответствует типу выработанной продукции, так как рыба путассу в сырье не указана, – уточнили в региональном управлении Россельхозцентра. 

Предпринимателю вынесли предостережение и предложили впредь внимательнее относиться к производимой продукции. Та, которая была уже изготовлена, до прилавком не дойдет –  производственный эВСД на рыбную продукцию аннулирован.

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