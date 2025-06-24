Общество

В обладмине объяснили отсутствие связи в Волгограде мерами безопасности

Общество 24.06.2025 13:22
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24.06.2025 13:22


В Волгограде с утра 24 июня отмечаются перебои в работе мобильного интернета, также горожане в разных районах областного центра сообщают о сложностях при совершении звонков. В администрации Волгоградской области к середине дня объяснили происходящее – временные перебои в работе мобильного интернета, по данным профильного комитета, связаны с обеспечением безопасности. 

– Просим жителей Волгоградской области отнестись к данным мерам с пониманием. Поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей и объектов инфраструктуры, – отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области. 

Здесь также подчеркивают, что временные перебои в работе мобильного интернета отмечаются и в других регионах России по тем же причинам. При этом большинство мобильных сервисов остаются в такие периоды доступными.

Напомним, что Волгоградская область на протяжении нескольких дней подвергается налетам украинских БПЛА. Дежурными силами ПВО ликвидируются все беспилотники на территории региона. 

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