Бочаров заявил о новой мере поддержки медсестер: им дадут по 1 млн

Новая мера поддержки медработников со средним медицинским образованием принята в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, эту инициативу обсудили на сегодняшнем совещании с руководителями профильных блоков администрации региона и областной думы.

– Начиная с 1 июля текущего года поступившим на работу в государственные медицинские организации в Волгоградской области медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное медицинское образование по востребованным специальностям — фельдшеры скорой медицинской помощи, операционные медицинские сестры (братья), участковые медицинские сестры (братья), медицинские сестры (братья) – анестезиологи — из числа жителей как Волгоградской области, так и других регионов России, будет единовременно выплачено по 1 млн руб. из областного бюджета — с их обязательством отработать по месту работы не менее 5 лет. Считаю, что это хорошая форма поддержки, – заявил глава региона.

Напомним, ранее аналогичная мера была введена для врачей и уже показала свою эффективность и востребованность. Стартовавшая летом прошлого года региональная мера господдержки для врачей востребованных специальностей с единовременной выплатой 2 млн рублей уже позволила привлечь на работу в государственные медорганизации Волгоградской области порядка 200 специалистов востребованных специальностей, часть — из других регионов России.

По словам Андрея Бочарова, совершенствуется и материально-техническая база медучреждений. На территории Волгоградской области построено 47 новых объектов первичного звена здравоохранения, среди которых новая поликлиника в рабочем поселке Светлый Яр, которая уже принимает пациентов; 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 офисов общей врачебной практики; капитально отремонтированы 86 объектов первичного звена. Во второй половине 2025 года планируется завершение строительства еще 13 новых медицинских объектов, в том числе новых поликлиник в Волгограде, Волжском и Камышине, 8 ФАПов и 2 отделений общей врачебной практики, выполнить капитальный ремонт 10 медицинских учреждений и произвести точечные допоставки медицинского оборудования.

В рамках второго этапа модернизации первичного звена, рассчитанного на 2026-2030 годы, губернатор предложил уделить отдельное внимание строительству новых капитальных и некапитальных объектов, а также капитальному ремонту действующих учреждений здравоохранения, закупке нового медицинского оборудования, приобретению санитарного автотранспорта. В частности, для жителей сельских территорий планируется приобрести диагностические медкомплексы.

Фото V102.RU (архив)