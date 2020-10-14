



Сегодня не стало 34-летней Динары Аляутдиновой, мама которой добивалась перевода своей дочери в ковидную больницу в Волгограде из психиатрической лечебницы в Калачевском районе. «Позвонили сегодня утром, сказали, что реанимационные мероприятия не принесли результата. Примите наши соболезнования – ваша дочь умерла, - рыдает Галия Аляутдинова. – Они ее убили! Она две недели лежала без кислорода, ее не лечили!».

Напомним, об этой вопиющей истории ИА «Высота 102» сообщало накануне. Динара Аляутдинова проходила лечение в Волгоградской областной психиатрической больнице №1. Две недели назад ей стало плохо – у нее поднялась температура, началась одышка. Ее перевезли в изолятор, где стали колоть антибиотики, но ничего не помогало.

Галия Аляутдинова сама в это время лечилась в ковидном госпитале в Волжском, и, хотя не видела свою дочь с марта, сразу поняла, что у Динары, вероятнее всего, коронавирус. Тест на COVID-19, действительно, оказался положительным. Динару, инвалида детства, надо было перевезти в Волгоградскую областную психиатрическую больницу №2, расположенную в поселке ГЭС, где развернуты койки для лечения особенных пациентов с коронавирусной инфекцией. Это удалось сделать только вчера.

"Дочку сразу подключили к кислороду, об этом мне рассказал доктор, который ее уже лечил. Он сказал, что ей стало легче, у нее порозовели щечки, утром она даже шутила. А потом она умерла", - плачет мама.

«Почему она столько времени лежала в изоляторе, почему ее не перевозили в Волгоград для лечения и кто ответит за смерть моей дочери? Как она заразилась в закрытом помещении, где находилась две недели?», - Галия Аляутдинова хочет получить ответы на свои вопросы. Женщину только выписали из ковидного госпиталя и ей предстоят еще печальные хлопоты по организации похорон единственной дочери.

Между тем, по словам сотрудниц Волгоградской областной психиатрической больницы №1, Динару можно было спасти, если бы ей вовремя оказали помощь. «У нее были синие ноги, вероятно, уже произошла закупорка сосудов. Но специфическое лечение она не получала», - сообщили они. При этом сейчас жизни санитарок, которые непосредственно контактировали с Динарой, под угрозой. Накануне им объявили, что отделение №7 закрывается в связи с карантином после того, как у Динары подтвердился коронавирус. «Сначала нам сказали, чтобы мы уходили на больничный, - говорит одна из сотрудниц. – А у нас возьмут тесты на коронавирус. Но сегодня все изменилось. Отделение уже передумали закрывать на карантин, а тесты возьмут только у заведующего отделением и старшей медсестры. А санитаркам приказали выходить на работу. Тесты у нас уже никто брать не собирается, а некоторые из нас уже чувствуют себя плохо. Но начальство это не волнует – сказали, если нет температуры, выходите на работу. Или берите отпуск за свой счет». Как стало известно ИА "Высота 102", в настоящее время прием больных в Волгоградской областной психиатрической больнице №1 продолжается. ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в оперштаб по поводу ситуации в данном медучреждении.



