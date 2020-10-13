«Спасите мою дочь!»: пациентку психиатрической больницы в Волгоградской области не лечат от коронавируса





Галия Аляутдинова просит спасти ее 34-летнюю дочь Динару, инвалида детства, которая лежит в Волгоградской областной психиатрической больнице №1» в Ложках Калачевского района. «Динаре стало плохо около двух недель назад – у нее поднялась температура, началась одышка. Ее перевели в изолятор, - рассказывает Галия. – Стали колоть антибиотики, но ничего ей не помогало. Потом подтвердился положительный тест на коронавирус. Медперсонал напуган – все боятся заразиться. И моей дочери становится хуже». По словам мамы пациентки психиатрической больницы, Динару обещали перевезти в Волгоградскую областную психиатрическую больницу №1 в Тракторозаводском районе, где развернули ковидный госпиталь для лечения пациентов психбольниц, заразившихся коронавирусом. Но до сих пор этого не сделано. Главный врач больницы сообщил женщине, что заказан спецтранспорт с кислородным оборудованием, но пока он не пришел.

Мать молодой женщины не находит себе места. «Я боюсь самого плохого, очень прошу – пусть перевезут мою дочь в Волгоград и начнут лечить», - просит она.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в оперштаб для прояснения судьбы Динары Аляутдиновой.

Когда материал был опубликован, из оперштаба пришел ответ - Динару перевезли в Волгоград в стационар в поселке ГЭС. Мама женщины подтвердила, что ее дочери уже назначено КТ-исследование. Редакция ИА "Высота 102" желает Динаре скорейшего выздоровления.



