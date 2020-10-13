Общество

«Спасите мою дочь!»: пациентку психиатрической больницы в Волгоградской области не лечат от коронавируса

Общество 13.10.2020 17:26
0
13.10.2020 17:26


Галия Аляутдинова просит спасти ее 34-летнюю дочь Динару, инвалида детства, которая лежит в Волгоградской областной психиатрической больнице №1» в Ложках Калачевского района. «Динаре стало плохо около двух недель назад – у нее поднялась температура, началась одышка. Ее перевели в изолятор, - рассказывает Галия. – Стали колоть антибиотики, но ничего ей не помогало. Потом подтвердился положительный тест на коронавирус. Медперсонал напуган – все боятся заразиться. И моей дочери становится хуже». По словам мамы пациентки психиатрической больницы, Динару обещали перевезти в Волгоградскую областную психиатрическую больницу №1 в Тракторозаводском районе, где развернули ковидный госпиталь для лечения пациентов психбольниц, заразившихся коронавирусом. Но до сих пор этого не сделано.  Главный врач больницы сообщил женщине, что заказан спецтранспорт с кислородным оборудованием, но пока он не пришел. 
Мать молодой женщины не находит себе места. «Я боюсь самого плохого, очень прошу – пусть перевезут мою дочь в Волгоград и начнут лечить», - просит она. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в оперштаб для прояснения судьбы Динары Аляутдиновой. 
Когда материал был опубликован, из оперштаба пришел ответ - Динару перевезли в Волгоград в стационар в поселке ГЭС. Мама женщины подтвердила, что ее дочери уже назначено КТ-исследование. Редакция ИА "Высота 102" желает Динаре скорейшего выздоровления.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
13.10.2020 19:45
Общество 13.10.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 16:44
Общество 13.10.2020 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 15:23
Общество 13.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 14:53
Общество 13.10.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 14:42
Общество 13.10.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 12:46
Общество 13.10.2020 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 12:03
Общество 13.10.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 10:45
Общество 13.10.2020 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 10:36
Общество 13.10.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2020 16:13
Общество 12.10.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2020 15:30
Общество 12.10.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2020 11:27
Общество 12.10.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2020 11:16
Общество 12.10.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2020 10:42
Общество 12.10.2020 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2020 10:17
Общество 12.10.2020 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врачаСмотреть фотографии
17:34
Застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
17:26
«Спасите мою дочь!»: пациентку психиатрической больницы в Волгоградской области не лечат от коронавирусаСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы завалили скорую и поликлиники обращениями о помощиСмотреть фотографии
16:44
Главврача ЦРБ в Волгоградской области оштрафовали за дефицит спецодеждыСмотреть фотографии
15:50
Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государстваСмотреть фотографии
15:23
Парочка из Ростовской области расплатилась на рынке в Волжском «прикольными» купюрамиСмотреть фотографии
15:23
Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальникаСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадкиСмотреть фотографии
14:42
Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вирусаСмотреть фотографии
14:11
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 днейСмотреть фотографии
13:24
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкойСмотреть фотографии
12:13
Это не шутки: коронавирус за сутки убил четырех жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Директора бассейна «Искра» в Волгограде оштрафовали за угрозу распространения коронавируса среди пловцовСмотреть фотографии
11:25
Дело главы Михайловки Волгоградской области довели до судаСмотреть фотографии
10:56
Убийца ради выпивки забил старика топором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощиСмотреть фотографии
10:36
Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Водитель сбил двух пьяных женщин на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде инсценировщика ДТП отправили в колонию на 4 годаСмотреть фотографии
09:34
Ударом ножа в сердце убила своего приятеля за измену жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:11
Первые пошли: в Волгограде начали прививать от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в таксиСмотреть фотографии
16:13
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»Смотреть фотографии
15:50
Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвайСмотреть фотографии
15:38
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в WinkСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощиСмотреть фотографии
13:53
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛСмотреть фотографии
13:37
Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 