В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в такси





Следователи проводят проверку по факту внезапной смерти 34-летнего жителя Волгограда в машине такси. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Трагедия произошла 10 октября. По предварительной информации, мужчина вызвал такси к дому на ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе. Он собирался добраться до поликлиники №1 на ул. Ополченская. Пассажир сел в машину, ему резко стало плохо, он начал задыхаться, а потом умер. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

"Установлено, что смерть не криминальная. Причина устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнила представитель СУ СКР по региону.



