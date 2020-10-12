В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в такси

Расследования 12.10.2020 16:29
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12.10.2020 16:29
Следователи проводят проверку по факту внезапной смерти 34-летнего жителя Волгограда в машине такси. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Трагедия произошла 10 октября. По предварительной информации, мужчина вызвал такси к дому на ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе. Он собирался добраться до поликлиники №1 на ул. Ополченская. Пассажир сел в машину, ему резко стало плохо, он начал задыхаться, а потом умер. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
"Установлено, что смерть не криминальная. Причина устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнила представитель СУ СКР по региону.
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