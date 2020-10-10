Прокуроры требуют соблюдения закона при планировании строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 10.10.2020 16:37
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10.10.2020 16:37
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой вынесен протест на приказ комитета природных ресурсов Волгоградской области по утверждению заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации по первому этапу строительства Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Как стало известно ИА «Высота 102», природоохранные прокуроры считают, что предполагаемое строительство на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» противоречит действующему законодательству. Протест, который сейчас находится на рассмотрении, вынесен природоохранной прокуратурой 8 октября.
Напомним, грядущее строительство четырехполосной транзитной магистрали между мостами через Волгу и Ахтубу в границах земель лесного фонда и особо охраняемой природной территории вызвало общественный резонанс.
Ради стройки придется вырубить порядка 15 тысяч здоровых многолетних дубов, кроме того будет нарушена естественная среда обитания животных, под угрозой окажется нерест рыбы и водный баланс нескольких ериков.
Активисты - защитники природы заявляют, что не против дороги, которая необходима для развития региона, но требуют провести тщательную экологическую экспертизу.
Предполагается , что реализация в полном объеме комплексного проекта мостового перехода через Волгу позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит возможность прямого выезда транспорта на межрегиональные и международные автомобильные трассы.
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