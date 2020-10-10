Прокуроры требуют соблюдения закона при планировании строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Напомним, грядущее строительство четырехполосной транзитной магистрали между мостами через Волгу и Ахтубу в границах земель лесного фонда и особо охраняемой природной территории вызвало общественный резонанс.

Ради стройки придется вырубить порядка 15 тысяч здоровых многолетних дубов, кроме того будет нарушена естественная среда обитания животных, под угрозой окажется нерест рыбы и водный баланс нескольких ериков.

Активисты - защитники природы заявляют, что не против дороги, которая необходима для развития региона, но требуют провести тщательную экологическую экспертизу.





Предполагается , что реализация в полном объеме комплексного проекта мостового перехода через Волгу позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит возможность прямого выезда транспорта на межрегиональные и международные автомобильные трассы.