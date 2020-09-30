Экология 30.09.2020 14:53
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30.09.2020 14:53
О том, что власти и общественники уже определили оптимальный вариант трассировки 3-го пускового комплекса моста через Волгу «с учетом пожелания местных жителей, а также гидрологических и геологических условий», заявлено сегодня в официальной информации администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», в облкомприроды готовятся к мероприятиям по лесовосстановлению, которые должны возместить ущерб «неизбежный при возведении масштабного объекта».
В связи с грядущим строительством магистрали стоимостью около 10 миллиардов рублей в пойме планируется в качестве компенсации ущерба высадить 103 тысячи маленьких дубов. Посадочный материал сейчас выращивают в Краснослободском, Новоаннинском и Среднеахтубинском питомниках. По самым оптимистичным прогнозам, новые деревья дуба черешчатого взамен тех, что будут уничтожены ради большой стройки, вырастут через 70-100 лет. То есть первые результаты лесовосстановления, в случае если оно будет удачным, увидит лишь поколение 2120 года.
Планируемая вырубка 15 тысяч многолетних дубов на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» вызвала большой общественный резонанс. Защитники природы обратились в различные инстанции с призывом найти более щадящие варианты для строительства магистрали и провести тщательную экологическую экспертизу проекта. Однако уже сейчас на многих здоровых дубах, растущих в районе будущей трассы, сделаны зарубки, означающие скорую вырубку.
Предполагается , что реализация в полном объеме проекта мостового перехода через Волгу позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит выезд транспорта на международные и межрегиональные автомобильные трассы.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»
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