В Волгограде инженер 15 месяцев бесплатно работал на буровую компанию





Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев возбуждено в отношении генерального директора коммерческой буровой компании. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Советского района.

По данным следствия, начиная с июня 2018 года и на протяжении 15 месяцев подозреваемый в полном объеме не выплачивал заработную плату инженеру своего предприятия. Коммерсант не произвел расчет с подчиненным даже при его увольнении. До настоящего времени мужчина не получил причитающиеся ему деньги, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

СУ СКР по региону не приводит название компании, однако сообщает, что устанавливает и других лиц, возможно пострадавших от действий этого недобросовестного работодателя.



