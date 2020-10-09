Расследования

В Волгограде инженер 15 месяцев бесплатно работал на буровую компанию

Расследования 09.10.2020 11:58
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09.10.2020 11:58


Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев возбуждено в отношении генерального директора коммерческой буровой компании. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Советского района.
По данным следствия, начиная с июня 2018 года и на протяжении 15 месяцев подозреваемый в полном объеме не выплачивал заработную плату инженеру своего предприятия. Коммерсант не произвел расчет с подчиненным даже при его увольнении. До настоящего времени мужчина не получил причитающиеся ему деньги, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.
СУ СКР по региону не приводит название компании, однако сообщает, что устанавливает и других лиц, возможно пострадавших от действий этого недобросовестного работодателя. 

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