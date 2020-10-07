Здравоохранение

В Волгограде пациенты душевно поблагодарили медиков инфекционного госпиталя

Здравоохранение 07.10.2020 18:16
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07.10.2020 18:16


Благодарность за высокий профессионализм и доброту к людям выразили медикам бывшие пациенты инфекционного госпиталя ГУЗ КБ №5. Обращение в адрес врачей и медперсонала от группы волгоградцев поступило на редакционную почту ИА «Высота 102». Излечившиеся от коронавируса горожане говорят «большое спасибо» за самоотверженный труд главврачу Константину Позднышеву, заместителю главврача по лечебной части Дмитрию Попову, главной медсестре Людмиле Милик, заведующей инфекционным отделением №1 Елене Чередниченко, заведующей инфекционным отделением №2 Екатерине Хомутовой, заведующей инфекционным отделением №3 Марии Князевой.
«Отдельную благодарность выражаем младшему медицинскому персоналу за чистоту и уют, комфортное пребывание во время лечения, внимательный уход и чуткость. От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нужном и востребованном труде», - указано в коллективном письме. 
Подписи под обращением поставили Мажуга О.С., Пивкина В.И., Спиридонов О.В., Джамарян., Ковальчук М., Некрасова А.  
КБ №5 Волгограда, так называемая больница Ильича – одно из первых медучреждений Волгоградской области, на базе которого весной открыли ковидный госпиталь. В настоящее время в регионе работает 30 стационаров для лечения больных коронавирусом. В ближайшее время планируется развернуть еще три отделения на 2000 койко-мест. С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 заразились 16021 человек. Сейчас в больницах с подозрением на инфекцию находятся свыше 4,2 тысячи пациентов. 156 человек скончались. 

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