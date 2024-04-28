Полковник Светлана Смольянинова уволилась из ГУ МВД по Волгоградской области

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Смольянинова Светлана покинула свою должность. Как рассказала V102.RU Светлана Сергеевна, 26 апреля стало последним днем ее службы в органах внутренних дел.
- Я отдала службе 30 лет, считаю, что этого срока достаточно. С 2008 года я работала с волгоградскими журналистами, надеюсь, это сотрудничество было конструктивным. Надеюсь, что взаимодействие СМИ с Главным управлением МВД будет таким же успешным, - поделилась Светлана Сергеевна.
Напомним, Светлана Сергеевна возглавляла отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Волгоградской области при бывшем руководителе ГУ МВД Александре Кравченко и нынешнем начальнике главка Дмитрия Вельможко.
Пока неизвестно, кто займет эту должность.