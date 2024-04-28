В Волгограде продавцы задрали цены на дефицитную вербу





Православные в Волгоградской области, которые сегодня, 28 апреля, отмечают Вербное воскресенье, столкнулись с дефицитом веточек с пушистыми почками, которые в этот день освящают в храмах. Православные в Волгоградской области, которые сегодня, 28 апреля, отмечают Вербное воскресенье, столкнулись с дефицитом веточек с пушистыми почками, которые в этот день освящают в храмах.

Продавцы объясняют цены тем, что верба в регионе практически давно отцвела. Это связано с аномально теплым апрелем и очень поздней Пасхой, которая в этом году отмечается 5 мая.

Продавцы объясняют цены тем, что верба в регионе практически давно отцвела. Это связано с аномально теплым апрелем и очень поздней Пасхой, которая в этом году отмечается 5 мая.

- Что вы хотите? Даже сирень с тюльпанами уже сходят, ландыши в апреле зацвели, мы не помним, когда такое было, - оправдываются продавцы. - А раньше верба зацветала, когда еще снег лежал.

- Что вы хотите? Даже сирень с тюльпанами уже сходят, ландыши в апреле зацвели, мы не помним, когда такое было, - оправдываются продавцы. - А раньше верба зацветала, когда еще снег лежал.





Интересно , что в этом году верба пыталась расцвести раньше времени два раза - в январе и в феврале из-за теплой и влажной погоды. Стоит отметить, что в старые времена считалось, что, если верба начинает цвести раньше времени, то это хороший знак. Люди верили, что – это предвестник хорошего урожая яровых культур.

Стоит отметить, что в старые времена считалось, что, если верба начинает цвести раньше времени, то это хороший знак. Люди верили, что – это предвестник хорошего урожая яровых культур.





- Обычно на рынках вербу продавали охапками и буквально за копейки, - делятся волгоградцы. – Сейчас продавцов очень мало и вербы тоже. Предлагают за 30-50 рублей за веточку. Как-будто сами ее выращивают. И ведь очередь к ним стоит!