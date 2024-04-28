Общество

Отдаленный район Волгоградской области запросил 20-миллионный кредит

Общество 28.04.2024 14:26
0
28.04.2024 14:26


Администрация Алексеевского района Волгоградской области намерена взять в кредит 20 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, чиновникам потребовались деньги для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств. Кредит администрация одного из самых отдаленных районов региона оформляет в виде невозобновляемой кредитной линии сроком до трех лет.
Интересно, что начальная стоимость аукциона на оказание услуг по привлечению заемных средств составила 11,7 миллиона рублей. То есть за пользование кредитом бюджет района выплатит больше половины из оформленного займа.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2024 12:54
Общество 28.04.2024 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 12:10
Общество 28.04.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 11:04
Общество 28.04.2024 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2024 10:36
Общество 28.04.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 09:24 Реклама
Общество 28.04.2024 09:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2024 09:17
Общество 28.04.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 08:35
Общество 28.04.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 21:20
Общество 27.04.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 20:43
Общество 27.04.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 19:47
Общество 27.04.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 18:46
Общество 27.04.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 18:06
Общество 27.04.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 17:45
Общество 27.04.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 17:35
Общество 27.04.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2024 17:06
Общество 27.04.2024 17:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
Отдаленный район Волгоградской области запросил 20-миллионный кредитСмотреть фотографии
13:58
Бастрыкин отреагировал на избиение толпой подростков девочки в КамышинеСмотреть фотографии
12:54
Полковник Светлана Смольянинова уволилась из ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами маршруткиСмотреть фотографии
12:10
Да сколько ж можно? В Волгограде снова реанимируют фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
11:25
«Ротор» на выезде встретится с «Муромом» 28 апреляСмотреть фотографии
11:04
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде в Вербное воскресенье впервые воссоздали знаменитую сцену из БиблииСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
Команда «Красного Октября» приняла участие в соревнованиях по стендовой стрельбеСмотреть фотографии
09:17
Росстат: отток населения в Волгоградской области сменился приростомСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде продавцы задрали цены на дефицитную вербуСмотреть фотографии
07:41
Уехали с серебром: волгоградский «Спартак» упустил чемпионство в СуперлигеСмотреть фотографии
21:20
Подрядчик один, а гарантии разные. В Волгограде 147 млн потратят на ремонт 27 дорогСмотреть фотографии
21:02
Под Волгоградом бешеный кот совершил серию нападений на хозяйкуСмотреть фотографии
20:43
Волгоградцы открыли для себя катание на электросамокатах по ВолгеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
Юношеская сборная РФ победила Гану и Казахстан в турнире УЕФА в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:47
Лазарев, стрит-арт и аргентинское танго: куда сходить в Волгограде в первые майские праздникиСмотреть фотографии
19:16
Высокого мужчину без пальцев и зубов десятые сутки ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:46
Запрет на счетчики и отсутствие воды: жители Ерзовки жалуются на жилищно-коммунальный произволСмотреть фотографии
18:06
Останки 43 бойцов Красной Армии обнаружены в ходе раскопок под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
В Волжском накануне майских праздников открыли сезон фонтановСмотреть фотографии
17:35
Приставы спасли жизнь задыхающемуся в суде волгоградцуСмотреть фотографии
17:06
После зимней «командировки» в озеро ЦПКиО вернулись черепашкиСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде на проекте достройки моста через Волгу сэкономят 30 миллионовСмотреть фотографии
16:24
Мать героя СВО назвала «недонёсками» камышан, бросающих мусор у могил погибших солдатСмотреть фотографии
15:37
На Первомай в Волгограде обещают солнечную погоду при +23 градусахСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области увековечили память младшего сержанта Алексея ФильчаковаСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде уверены, что уровень паводка на Волге благоприятен для нереста рыбыСмотреть фотографии
14:33
Воспитанники студии балетного искусства «Царицынской оперы» покажут отчетный концертСмотреть фотографии
 