Отдаленный район Волгоградской области запросил 20-миллионный кредит

Общество 28.04.2024 14:26
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28.04.2024 14:26
Администрация Алексеевского района Волгоградской области намерена взять в кредит 20 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, чиновникам потребовались деньги для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств. Кредит администрация одного из самых отдаленных районов региона оформляет в виде невозобновляемой кредитной линии сроком до трех лет.Интересно, что начальная стоимость аукциона на оказание услуг по привлечению заемных средств составила 11,7 миллиона рублей. То есть за пользование кредитом бюджет района выплатит больше половины из оформленного займа.
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