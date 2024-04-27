В Волгограде муниципальное учреждение «Комдорстрой» 27 апреля объявило конкурс по отбору подрядной организации, которая освоит 147 миллионов рублей на ремонте дорог в семи районах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную в открытом доступе информацию, в перечене улиц, на которых планируют провести ремонт, – основные и наиболее проблемные магистрали.
Согласно проекту контракта, на ремонт всех перечисленных ниже дорог подрядной организации отводят достаточно сжатые сроки. Так, уже к 15 августа текущего года магистрали должны обрести нормальный вид и отвечать всем стандартам.
Список улиц, где предстоящим летом планируют проводить дорожные работы:
– Центральный район
- ул. им. Рокоссовского
- ул. Бакинская
- ул. им. Пархоменко
- ул. Краснознаменская
– Дзержинский район
- 3-я Продольная магистраль
- ул. Ангарская
- ул. Историческая
- ул.51-й Гвардейской
- ул. Джаныбековская
– Краснооктябрьский район
- пр-кт им. В.И.Ленина
- 3-я Продольная магистраль
- ул. Чистоозерная
- ул. Богунская
- пр-кт Металлургов
- ул. им. Хользунова
– Тракторозаводский район
- пр-кт им. В.И. Ленина
- ул. Тракторостроителей
– Ворошиловский район
– Советский район
- пр-кт Университетский
- ул. Электролесовская
- ул. им. Сухова
- ул. Казахская
- ул .им. Чебышева
– Красноармейский район
- пр-кт Героев Сталинграда
- ул. Лазоревая
- ул. им. Фадеева
- ул. 40 лет ВЛКСМ
Интересно, что на каждую из перечисленных дорог заказчик ремонта устанавливает разные гарантийные сроки. Так, подрядная компания должна дать семь лет гарантии на обновленные дороги по ул. Бакинской, Джаныбековской, Чистоозерной, Богунской, Тракторостроителей, Чебышева, Сухова. Всего два года гарантии устанавливается на проспект Героев Сталинграда и ул. Фадеева. По 4 года – на Лазоревую и 40 лет ВЛКСМ. В остальных случаях гарантийный ремонт заказчик должен будет выполнять в течение пяти и шести лет. И лишь единственную улицу Хользунова в Волгограде надеются отремонтировать если не на века, то на ближайшие 8 лет хотя бы.