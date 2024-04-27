





В Волгограде муниципальное учреждение «Комдорстрой» 27 апреля объявило конкурс по отбору подрядной организации, которая освоит 147 миллионов рублей на ремонте дорог в семи районах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную в открытом доступе информацию, в перечене улиц, на которых планируют провести ремонт, – основные и наиболее проблемные магистрали.





Согласно проекту контракта, на ремонт всех перечисленных ниже дорог подрядной организации отводят достаточно сжатые сроки. Так, уже к 15 августа текущего года магистрали должны обрести нормальный вид и отвечать всем стандартам.





Список улиц, где предстоящим летом планируют проводить дорожные работы: