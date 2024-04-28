Росстат: отток населения в Волгоградской области сменился приростом





В Волгоградской области впервые за последнее время зафиксирован небольшой миграционный прирост. Как сообщает V102.RU ссылкой на данные федерального ведомства, в январе-феврале 2024 года в регион прибыли на постоянное место жительства 6770 человек, тогда как покинули его 6725 человек. Миграционный прирост, таким образом, составил 45 человек. Это – небольшая цифра, но явление с учетом фиксируемого в последние годы оттока населения можно назвать необычным. В Волгоградской области впервые за последнее время зафиксирован небольшой миграционный прирост. Как сообщает V102.RU ссылкой на данные федерального ведомства, в январе-феврале 2024 года в регион прибыли на постоянное место жительства 6770 человек, тогда как покинули его 6725 человек. Миграционный прирост, таким образом, составил 45 человек. Это – небольшая цифра, но явление с учетом фиксируемого в последние годы оттока населения можно назвать необычным.

В этом году, кстати, почти во всех регионах ЮФО наблюдается миграционный прирост. Исключение составили Калмыкия и Астраханская область, где, соответственно, отмечена убыль - 37 и 383 человека. Больше всего россиян переехали на постоянное место жительства в Краснодарский край – плюс 4503 человека.Однако по итогам 2023 года Волгоградская область стала одним из двух регионов Южного федерального округа, где были зафиксированы тенденции убыли населения. Коэффициент миграционного прироста оказался в Волгоградской области со знаком минус – 5,4 в расчете на 10 тысяч населения. Хуже результаты только в Астраханской области – минус 24,8 на это же количество населения. В других регионах больше жителей приезжали, чем покидали место жительства.