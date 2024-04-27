Волгоградцы открыли для себя катание на электросамокатах по Волге





Видеозапись с совсем нетипичным использованием электросамокатов подростками на Центральной набережной Волгограда завирусилась в телеграм-каналах вечером 27 апреля. На опубликованных видеокадрах двое молодых людей решили, что механические устройства ничуть не уступают доскам для серфинга и отправились в путешествие по Волге на СИМ.

Отметим, совсем недавно информагентством сообщалось, что после увеличения сбросов до максимального уровня Волжской ГЭС в рамках весеннего половодья ушла под воду часть Центральной набережной. Уже неделю волгоградцы наслаждаются видами полноводной реки и прекрасно проводят на берегу время.





Герои набирающего популярность видеоролика решили попробовать новый вид забавы. По информации очевидцев, пример подростков оказался заразителен – желающих прокатиться на электросамокатах по воде этим вечером оказалось немало. Волгоградцев не смущает даже тот факт, что аппарат для катания электрический и может попросту выйти из строя после таких прогулок.

Видео: Волгоград №1 / Telegram