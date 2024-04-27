Под Волгоградом бешеный кот совершил серию нападений на хозяйку

Бешенство у домашнего кота выявлено в хуторе Шуруповский Фроловского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, животное, которое все же имело возможность гулять на улице, стало регулярно проявлять агрессию к хозяйке. Заподозрив неладное, сельчанка отнесла питомца к ветеринарам.

О том, насколько пострадала женщина от неадекватного поведения кота, не сообщается. В населенном пункте принимаются все меры для ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения заболевания.

Справка. Бешенство - опасное инфекционное заболевание, которое приводит к летальному исходу. Вирус может передаваться человеку от зараженного животного. Единственный способ избежать заболевания - это вакцинация. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с животным нужно незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи.

