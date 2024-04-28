Общество 28.04.2024 09:24 Реклама
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28.04.2024 09:24 Реклама
Мероприятие было организовано Волжским трубным заводом. По итогам командного зачета волгоградский металлургический завод занял второе место.
Соревнования проходили на площадке стрелкового клуба «Профессионал». Их участниками стали крупные предприятия Волгоградской области: «Красный Октябрь», Волжский трубный завод, «ВОЛМА» и Волжский абразивный завод.
Металлургическое предприятие «Красный Октябрь» представляли заместитель главного механика по прокатному производству Сергей Белоусов, начальник копрового цеха Сергей Нестеров, начальник листопрокатного цеха Василий Хохлов, главный специалист дирекции по управлению цепочками поставок Роман Машков. Возглавлял сборную руководитель проекта Павел Горожанин.
В командном зачете «Красный Октябрь» взял серебро. Победа досталась спортсменам ВТЗ, а третье место заняла компания «ВОЛМА». По результатам личного зачета бронзовая медаль у Сергея Нестерова, серебряная – у капитана команды Павла Горожанина.
По завершении соревнований все участники были награждены дипломами. Призеры спортивного мероприятия получили грамоты и медали, а победители забрали кубок.
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