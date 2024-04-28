Общество 28.04.2024 12:10
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28.04.2024 12:10
В Волгограде бригада рабочих приступила к очередному косметическому ремонту чаши фонтана «Детский хоровод» на Привокзальной площади. Как сообщает V102.RU, рабочие пытаются закрепить отвалившиеся плитки на облицовке основания фонтана. Еще несколько дней назад эта часть фонтана с выкрошенным бетоном на том месте, где должны была быть плитка, выглядела безобразно. При том, что Привокзальная площадь является визитной карточкой Волгограда.Заработает ли этим летом подлатанный фонтан «Детский хоровод», неизвестно. Редакция V102.RU еще 9 апреля направляла запрос в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, будет ли отремонтирован фонтан, однако ответ до сих пор так и не был получен.
Напомним, «Детский хоровод», который, по задумке, должен был стать копией знаменитого фонтана, пострадавшего от бомбежек во время Сталинградской битвы, был открыт в Волгограде в 2013 году. Такой подарок сделали для города-героя байкеры «Ночные волки».
Однако уже через непродолжительное время фонтан стал ломаться - на объекте фиксировали течь, фигурки и части оборудования все время покрывались ржавчиной, серьезные проблемы наблюдались и в гидротехнической части, из-за чего он пересыхал. Эксперты предполагали, что фонтан был сделан из дешевых материалов и даже высказывали кардинальное мнение с предложение его демонтировать.
Подарок байкеров стал настоящей головной болью для городских служб, взявших его на баланс. За 11 лет «Детский хоровод» пережил уже несколько серьезных ремонтов, на поддержание его хотя бы в приличном виде постоянно выделяются средства из бюджета, однако до сих пор он нуждается в периодической реанимации.Фото V102.RU
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