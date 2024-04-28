Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами маршрутки

Велосипедист скончался на месте.
Происшествия 28.04.2024 12:44
0
28.04.2024 12:44
Велосипедист скончался на месте.
В Волгоградской области 41-летний велосипедист погиб после наезда микроавтобуса Peugeot Boxer. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 27 апреля, в 20.30 ч. в Киквидзенском районе.- 62-летний водитель, управляя автобусом «L4H2 M1822», на 74 км. автодороги «Самойловка –Шумилинская» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, - говорится в сообщении главка.
Велосипедист скончался на месте.
Под Волгоградом бешеный кот совершил серию нападений на хозяйку27.04.2024 21:02
Происшествия 27.04.2024 21:02
Высокого мужчину без пальцев и зубов десятые сутки ищут в Волгограде27.04.2024 19:16
Происшествия 27.04.2024 19:16
В Волгограде не подтвердились сообщения о пожаре на крупном складе «Озон»27.04.2024 10:45
Происшествия 27.04.2024 10:45
Иномарка сбила двух подростков на мопеде в Волгограде27.04.2024 10:03
Происшествия 27.04.2024 10:03
На Третьей продольной в Волгограде легковушка с детьми «врубилась» в самосвал26.04.2024 20:37
Происшествия 26.04.2024 20:37
Всмятку и на боку: грузовик и легковушка жестко столкнулись под Волгоградом26.04.2024 14:53
Происшествия 26.04.2024 14:53
Пилотов рейса Волгоград-Москва пытались ослепить лазером26.04.2024 14:33
Происшествия 26.04.2024 14:33
В Волгограде водитель Daewoo Nexia не поделил дорогу с 8-летним велосипедистом26.04.2024 12:22
Происшествия 26.04.2024 12:22
В Волгограде после взрыва котла сгорели дом и иномарка26.04.2024 09:56
Происшествия 26.04.2024 09:56
Третьего ищут: в Волгограде во время сплава на байдарке утонули директор фирмы с коллегой26.04.2024 09:53
Происшествия 26.04.2024 09:53
В Волгограде госпитализировали 19-летнего парня, сбитого машиной ГИБДД25.04.2024 20:05
Происшествия 25.04.2024 20:05
Шесть человек пострадали в массовом ДТП междугородней маршруткой под Саратовом25.04.2024 13:57
Происшествия 25.04.2024 13:57
Волгоградцу дали 11 лет «строгача» за убийство и неуплату алиментов25.04.2024 11:24
Происшествия 25.04.2024 11:24
В Волгограде на мосту через Волгу перевернулась фура, три человека пострадали25.04.2024 10:11
Происшествия 25.04.2024 10:11
В Волгограде очевидцы сняли на видео стрелявшего под окнами мужчину25.04.2024 10:04
Происшествия 25.04.2024 10:04