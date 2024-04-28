Происшествия

Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами маршрутки

Происшествия 28.04.2024 12:44
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28.04.2024 12:44


В Волгоградской области 41-летний велосипедист погиб после наезда микроавтобуса Peugeot Boxer. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 27 апреля, в 20.30 ч. в Киквидзенском районе.
- 62-летний водитель, управляя автобусом «L4H2 M1822», на 74 км. автодороги «Самойловка –Шумилинская» совершил наезд на  велосипедиста, который двигался в попутном направлении, - говорится в сообщении главка.
Велосипедист скончался на месте.


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