Начальник ГУ МВД по Волгоградской области отмечает день рождения

За высокие показатели в служебной деятельности Вельможко он неоднократно поощрялся руководством МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает троих дочерей.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года ему присвоено специальное звание генерал-майор полиции.
ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Юрьевич возглавил в марте 2022 года.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года №828 ему было присвоено специальное звание генерал-лейтенант полиции.
Редакция V102.RU присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает руководитель регионального главка, и желает Дмитрию Юрьевичу дальнейших успехов в службе!