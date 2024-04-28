Общество

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области отмечает день рождения

Общество 28.04.2024 11:04
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28.04.2024 11:04


47-й день рождения отмечает сегодня, 28 апреля, руководитель ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко.
В органах внутренних дел Дмитрий Вельможко служит с августа 1995 года. Работал в Ростовской области, в Ставропольском крае, возглавляя подразделения полиции.
За высокие показатели в служебной деятельности Вельможко он неоднократно поощрялся руководством МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает троих дочерей.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года  ему присвоено специальное звание генерал-майор полиции.
ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Юрьевич возглавил в марте 2022 года.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года №828  ему было  присвоено специальное звание генерал-лейтенант полиции.
Редакция V102.RU присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает руководитель регионального главка,  и желает Дмитрию Юрьевичу дальнейших успехов в службе!


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