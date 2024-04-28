Общество 28.04.2024 10:36
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28.04.2024 10:36
В Волгограде в храме Александра Невского состоялась необычная церемония празднования Вербного воскресенья, которое знаменует вход Господень в Иерусалим. Как сообщает корреспондент V102.RU, священнослужители решили возродить сцену из Библии, когда Иисус Христос после воскрешения Лазаря на следующий день въезжал на осле в Иерусалим. Его приветствовали толпы людей, которые клали пальмовые ветви перед ним и кричали: «Осанна вышних!». Такая традиция действовала на Руси до Петра I. В Волгограде сегодня, 28 апреля, впервые была воссоздана эта сцена.
Около храма собрались люди с пальмовыми ветками, встречавшие мальчика, который ехал на ослике с иконой. Ослика вел митрополит Феодор.Сегодня, напомним, последний день Великого Поста. Затем православные будут чтить страстную седьмицу, а 5 мая праздновать Пасху.
Видео и фото V102.RU
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