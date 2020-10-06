Расследования 06.10.2020 16:26
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06.10.2020 16:26
Военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону расследует уголовное дело, возбужденное по следам аварии на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский, сообщает ИА «Высота 102». Следователи просят откликнуться всех очевидцев этого ДТП, которое произошло 25 августа около 13 часов 30 минут около КПП войсковой части 22220 в поселке Максима Горького.
По данным следствия, участниками аварии стали «Toyota Land Cruiser» г.р.з. «8454 21» и грузовой автомобиль марки «Freightliner» г.р.з. «К600ТС 31». Тогда пострадали четыре человека.
Адрес военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградскому гарнизону: 400087, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 117, тел/факс : 8-(8442)-37-37-46, электронный адрес: vso-1404@vso.rsnet.ru
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