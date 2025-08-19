Транспорт

245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в Волгограде

Транспорт 19.08.2025 08:27
0
19.08.2025 08:27


За две недели с улиц Волгограда на штрафстоянку было эвакуировано 245 электросамокатов, которые находились в неположенных местах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, брошенные СИМ забирали с Мамаева кургана, Нулевой продольной, проспекта Жукова, ул. Коммунистическая, Воронина, Каспийская, 39-я Гвардейская, проспекта Металлургов и др.

Много электросамокатов эвакуировали с остановок общественного транспорта, от развлекательных центров и поликлиник.

Напомним, что эвакуация электросамокатов, брошенных в неположенных местах, началась в Волгограде в начале августа текущего года после того, как городские власти определили стоянку для ответственного хранения эвакуированных СИМ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
18.08.2025 16:36
Транспорт 18.08.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.08.2025 12:05
Транспорт 17.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.08.2025 10:26
Транспорт 15.08.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 16:58
Транспорт 11.08.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 09:38
Транспорт 11.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 20:15
Транспорт 08.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 17:57
Транспорт 08.08.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 19:57
Транспорт 07.08.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 17:28
Транспорт 07.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2025 07:25
Транспорт 06.08.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.08.2025 17:00
Транспорт 05.08.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 16:35
Транспорт 03.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
20:08
Вновь наломали дров. Руководство лесничества под Волгоградом заподозрили в занижении масштабов пожара в 100 разСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-материСмотреть фотографии
17:33
Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»Смотреть фотографии
17:22
Волгоградка отсудила деньги за путевку в Анапу после бедствия в Черном мореСмотреть фотографии
17:16
Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу ЕлецкуюСмотреть фотографии
16:18
Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
В Михайловке с 8-месячным опозданием построили площадку для санавиацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%Смотреть фотографии
14:52
Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
 