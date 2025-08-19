245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в Волгограде

За две недели с улиц Волгограда на штрафстоянку было эвакуировано 245 электросамокатов, которые находились в неположенных местах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, брошенные СИМ забирали с Мамаева кургана, Нулевой продольной, проспекта Жукова, ул. Коммунистическая, Воронина, Каспийская, 39-я Гвардейская, проспекта Металлургов и др.

Много электросамокатов эвакуировали с остановок общественного транспорта, от развлекательных центров и поликлиник.

Напомним, что эвакуация электросамокатов, брошенных в неположенных местах, началась в Волгограде в начале августа текущего года после того, как городские власти определили стоянку для ответственного хранения эвакуированных СИМ.