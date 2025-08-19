Общество

Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дыры

19.08.2025 06:49
Сильные магнитные возмущения начались на Земле сегодня, 19 августа, из-за новой корональной солнечной дыры. Магнитные бури, как сообщает V102.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, продлятся два дня.

С 6 утра до 12 дня прогнозируется магнитная буря класса G1, которая классифицируется как слабая. Тем не менее, магнитные возмущения могут вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

По данным ученых, которые проводят регулярные наблюдения, новая корональная дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца. Это тёмная структура размером около полумиллиона километров, занимающая значительную часть видимого солнечного диска. Корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. Его воздействие на Землю приводит к магнитным возмущениям различной силы.

