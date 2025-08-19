В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛА

Оперативные службы потушили пожар, который возник на крыше одного их корпусов больницы №16 в Волгограде после падения обломков БПЛА, передает V102.RU.

- Возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов, - рассказали в администрации региона.

Также в обладмине сообщили о ликвидации возгорания на волгоградском НПЗ.

Напомним, что этой ночью Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Силами ПВО, по данным Минобороны, было сбило 13 беспилотников. Обломки попали на территорию больницы №16, где загорелась кровля одного из корпусов. Пострадавших нет. Также возгорание произошло и на НПЗ.