В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛА

Происшествия 19.08.2025 09:06
0
19.08.2025 09:06


Оперативные службы потушили пожар, который возник на крыше одного их корпусов больницы №16 в Волгограде после падения обломков БПЛА, передает V102.RU.

- Возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов, - рассказали в администрации региона.

Также в обладмине сообщили о ликвидации возгорания на волгоградском НПЗ. 

Напомним, что этой ночью Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Силами ПВО, по данным Минобороны, было сбило 13 беспилотников. Обломки попали на территорию больницы №16, где загорелась кровля одного из корпусов. Пострадавших нет. Также возгорание произошло и на НПЗ.

