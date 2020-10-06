









4 тысячи 231 человек, состояние которых оценивается как среднее или тяжелое, сейчас находятся в стационарах региона с COVID-19, 204 человека борются с болезнью в реанимациях, более 50 человек подключены к ИВЛ. «Такое количество больных, находящихся в стационарах - рекордное. Нагрузка пиковая с начала пандемии. Число болеющих пневмониями растет», - об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По его словам, в настоящее время объем свободного коечного фонда составляет около 19% - незанятыми остается около 900 коек. В то же время в несколько раз выросло количество вызовов скорой помощи. Для разгрузки скорой помощи в поликлиниках создаются кабинеты неотложной помощи и создаются бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы в режиме трехсменки. Ночная работа уже опробована на базе одной из поликлиник.

В настоящее время в регионе работают 30 инфекционных госпиталей для лечения больных коронавирусом. В ближайшее время под эти цели перепрофилируют еще три медучреждения, рассчитанных на 2000 коек.