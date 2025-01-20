



Главный врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области Вячеслав Буянов получил представление от прокуратуры после жалоб пациентов на требование врачей покупать лекарства для лечения их близких. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, поводом для реагирования надзорного органа послужила история с пожилой женщиной, которая скончалась в апреле 2024 года от последствий коронавирусной инфекции. Об этом информагентство рассказывало в публикации По словам близких пенсионерки, когда женщина попала в больницу, врач передала им список препаратов, которые было необходимо купить для лечения пациентки – «Норвакс», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Нейрокс», «Аторвастатин», «Бисопролол», а также «Периндоприл». Всего родные купили лекарств на 2,7 тысячи рублей. Главный врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области Вячеслав Буянов получил представление от прокуратуры после жалоб пациентов на требование врачей покупать лекарства для лечения их близких. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, поводом для реагирования надзорного органа послужила история с пожилой женщиной, которая скончалась в апреле 2024 года от последствий коронавирусной инфекции. Об этом информагентство рассказывало в публикации «Предложили еще помолиться» По словам близких пенсионерки, когда женщина попала в больницу, врач передала им список препаратов, которые было необходимо купить для лечения пациентки – «Норвакс», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Нейрокс», «Аторвастатин», «Бисопролол», а также «Периндоприл». Всего родные купили лекарств на 2,7 тысячи рублей.

Однако, как показала проверка облкомздрава, эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых лекарств, которыми пациенты должны обеспечиваться бесплатно.Родные скончавшейся пенсионерки пожаловались на руководство больницы, а следователи провели проверку. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано, а материалами проверки занялась прокуратура. При этом родственникам пожилой женщины было предложено обратиться с заявлением главврачу за компенсацией за потраченные лекарства.Однако, как рассказала ИА «Высота 102» дочь умершей женщины Лариса Хибовская, несмотря на то, что факт нарушений прав пациентов в медучреждении подтвердился, руководитель ЦРБ не был привлечен к ответственности работодателем, комитетом здравоохранения Волгоградской области. Возможно, поэтому в медучреждении продолжается практика покупки лекарств самими пациентами.Например, недавно в детское отделение ЦРБ попал 10-летний мальчик с ушибом головы. В больнице написали на листочке список препаратов, который предложили передать его родителям. Среди лекарств оказался и такой дешевый препарат как «Глицин».В облкомздраве на запрос ИА «Высота 102» пояснили, что «Глицин» и «Диакарб» имеются в наличии в детском хирургическом отделении. А назначение другого препарата «Омарон» будет пересмотрено лечащим врачом с последующей заменой аналога, так как он не входит в ПЖНЛП. После вмешательства облздрава все необходимые препараты в больнице для лечения ребенка нашлись. В настоящее время он выписан.