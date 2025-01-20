Родные скончавшейся пенсионерки пожаловались на руководство больницы, а следователи провели проверку. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано, а материалами проверки занялась прокуратура. При этом родственникам пожилой женщины было предложено обратиться с заявлением главврачу за компенсацией за потраченные лекарства.
Однако, как рассказала ИА «Высота 102» дочь умершей женщины Лариса Хибовская, несмотря на то, что факт нарушений прав пациентов в медучреждении подтвердился, руководитель ЦРБ не был привлечен к ответственности работодателем, комитетом здравоохранения Волгоградской области. Возможно, поэтому в медучреждении продолжается практика покупки лекарств самими пациентами.
Например, недавно в детское отделение ЦРБ попал 10-летний мальчик с ушибом головы. В больнице написали на листочке список препаратов, который предложили передать его родителям. Среди лекарств оказался и такой дешевый препарат как «Глицин».
В облкомздраве на запрос ИА «Высота 102» пояснили, что «Глицин» и «Диакарб» имеются в наличии в детском хирургическом отделении. А назначение другого препарата «Омарон» будет пересмотрено лечащим врачом с последующей заменой аналога, так как он не входит в ПЖНЛП. После вмешательства облздрава все необходимые препараты в больнице для лечения ребенка нашлись. В настоящее время он выписан.