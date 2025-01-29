Экс-мэр Котово Лесниченко обжаловал обвинительный приговор

Котовский районный суд Волгоградской области принял к рассмотрению жалобу адвоката экс-главы города Котово Сергея Лесниченко на решение райсуда по уголовному делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем решении оспорить приговор в апелляционной инстанции защитник официально заявил 27 января.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Лесниченко было возбуждено после скандала со строительством дороги на улице Дачная в городе Котово. Проезжая часть, в которую по бумагам закатали 30 млн рублей, начала рассыпаться уже через два месяца после сдачи в эксплуатацию. Данный факт послужил поводом для тщательных проверок, по итогам которых выяснилось, что Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержавший недостоверную информацию. Сумма ущерба в результате преступных действий оценивалась следствием в 8 миллионов рублей.

Приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя Котово районный суд вынес 17 января этого года. Согласно решению судьи Елены Абрамовой, чиновник со стажем Сергей Лесниченко ближайшие 3 года и 8 месяцев должен провести в колонии общего режима.

Однако, как сообщает «Высота 102», с этим не согласен адвокат Николай Брыков, заявивший апелляционную жалобу в районный суд 27 января.