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Экс-мэр Котово Лесниченко обжаловал обвинительный приговор

Главное 29.01.2025 08:04
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29.01.2025 08:04

Котовский районный суд Волгоградской области принял к рассмотрению жалобу адвоката экс-главы города Котово Сергея Лесниченко на решение райсуда по уголовному делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем решении оспорить приговор в апелляционной инстанции защитник официально заявил 27 января. 

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Лесниченко было возбуждено после скандала со строительством дороги на улице Дачная в городе Котово.  Проезжая часть, в которую по бумагам закатали 30 млн рублей, начала рассыпаться уже через два месяца после сдачи в эксплуатацию. Данный факт послужил поводом для тщательных проверок, по итогам которых выяснилось, что Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержавший недостоверную информацию. Сумма ущерба в результате преступных действий оценивалась следствием в 8 миллионов рублей. 

Приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя Котово районный суд вынес 17 января этого года. Согласно решению судьи Елены Абрамовой, чиновник со стажем Сергей Лесниченко ближайшие 3 года и 8 месяцев должен провести в колонии общего режима.

Однако, как сообщает «Высота 102», с этим не согласен адвокат Николай Брыков, заявивший апелляционную жалобу в районный суд 27 января. 

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