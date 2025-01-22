



Жители села Лятошинка Старополтавского района Волгоградской области освоили новый способ плетения маскировочных сетей. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Лятошинского сельского поселения Шавкет Юналиев, идея возникла после знакомства с волонтерами из группы «Волжский ZOV», с которыми он встретился после начала СВО в 2022 году.

– Тогда мы искали, с кем можно передать в зону СВО боевой беспилотник, который купили жители нашего села на свои деньги, – вспоминает Шавкет Исмаилович. – Тогда и увидел первый раз этот чудо-станок, который только еще делали волжане. Возникла мысль, что и нам можно попробовать.





В реализации идеи Шавкету Исмаиловичу помогли его знания в области техники. По образованию глава поселения – агроном-эколог, но долгое время работал механиком на местном сельхозпредприятии. Станок, по словам изобретателя, работает по принципу ткацкого, а сделан из… канализационных труб.

– Все очень просто, – объясняет глава села. – Станок с обычной сеткой закрепляется на столе. Потом на трубы одеваются ячейки нужного размера, а кусочки материи в виде порезанных ленточек вставляются внутрь полой трубы и привязываются на ячейки лоскутками. Остается только вытягивать уже готовую маскировочную сеть.

После внедрения этой методики производительность труда по изготовлению сетей резко повысилась.

– Например, сеть размером 6 на 3 метров можно сделать на станке в течение часа или даже получаса, все зависит от размера ячеек, – продолжает Шавкет Исмаилович. – А, если работать руками, то уйдет не менее шести часов.

Теперь в селе все, у кого есть время, стараются принять участие в плетении сетей, тем более, что это теперь не так тяжело. Плетут сети и педагоги местной школы под руководством директора Гульшат Юналиевой, супруги Шавкета, а также ученики. По словам главы района, некоторые даже стараются прибегать на переменах, чтобы хоть немного успеть помочь мастерам и мастерицам.

Но маскировочные сети – это не единственная помощь СВО от жителей Лятошинки. С начала спецоперации селяне регулярно отправляют за ленточку гуманитарную помощь, а также снаряжение и даже автомобили, организовав волонтерскую группу «СВОих не бросаем».

– Мы придумали «День стольника», – делится Шавкет Исмаилович. – Каждую субботу местные жители могут положить по сто рублей в нашу копилку, где мы собираем денежную помощь для СВО. Но по 100 рублей никто не кладет – сбрасываются и по 500, и по тысяче. В прошлом году одно наше село собрало 1 миллион 125 тысяч рублей таким образом. А у нас живет меньше 400 человек.

Поделиться опытом по ускоренному плетению маскировочных сетей жители села готовы со всеми желающими. Им есть, чем гордиться. По примерным подсчетам, лятошинцы сплели уже около тысячи квадратных метров сетей.

– Самая большая награда для нас – когда бойцы передают нам с передовой слова благодарности. И не только наши, волгоградские. После этого хочется делать еще больше для приближения нашей победы, – признается глава.

Видео Шавкета Юналиева