









Две иномарки столкнулись накануне поздно вечером на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главе МВД, в результате аварии пострадал 19-летний водитель одной из машин. Его доставили в больницу. ДТП засняли уличные видеокамеры.

По предварительной информации, 19-летний водитель "Рено Сандеро" при повороте с проспекта Ленина на улицу Пражскую совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра", который двигался по проспекту. В результате удара автомобиль "Рено" получил сильные повреждения. Место аварии было усыпано осколками пластика и стекла.



