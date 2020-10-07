В опальном "Сосновом бору" Волгограда запретили продажу алкоголя





Суд аннулировал лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, выданную до 18 июля 2021 года ресторанно-гостиничному комплексу "Сосновый бор" в Волгограде. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по требованию областного комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.

Так, решением Дзержинского районного суда Волгограда от 12 марта 2020 года ООО "Сосновый бор" было привлечено к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без маркировки, а также оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. На нарушителя был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

В 2019 году ООО "Сосновый бор" было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тысяч рублей арбитражным судом Волгоградской области за оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Еще по одному административному делу в 2019 году на ресторанно-гостиничный комплекс наложили 300 тысяч рублей штрафа за оборот алкогольной продукции в потребительской таре или упаковке, полностью изготовленных из полимерного материала, объемом более 1500 мл.

Кроме того, в прошлом году Межрегиональным управлением Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу в результате административного расследования было установлено, что в период с 22 по 23 августа 2019 ООО "Сосновый бор" была осуществлена недостоверная фиксация данных в ЕГАИС объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В текущем году общество схлопотало еще несколько административных протоколов за нарушение алкогольного законодательства. Последний штраф в размере 150 тысяч рублей был наложен на "Сосновый бор" в августе текущего года.

"Общество, осуществляя деятельность по реализации алкогольной продукции с грубыми нарушениями этой деятельности, принимало тем самым на себя риски наступления неблагоприятных последствий этих нарушений. Кроме того, обществом не представлено каких-либо доказательств принятия им достаточных мер для недопущения указанных нарушений в будущем", - говорится в судебном решении.

В законную силу оно не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. В настоящее время это дело рассматривается арбитражным судом Волгоградской области



