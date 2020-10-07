В опальном "Сосновом бору" Волгограда запретили продажу алкоголя

Общество 07.10.2020 08:49
0
07.10.2020 08:49
Суд аннулировал лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, выданную до 18 июля 2021 года ресторанно-гостиничному комплексу "Сосновый бор" в Волгограде. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по требованию областного комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.
Основанием для аннулирования лицензии послужили судебные решения, подтверждающие систематические нарушения алкогольного законодательства.
Так, решением Дзержинского районного суда Волгограда от 12 марта 2020 года ООО "Сосновый бор" было привлечено к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без маркировки, а также оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. На нарушителя был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.
В 2019 году ООО "Сосновый бор" было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тысяч рублей арбитражным судом Волгоградской области за оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Еще по одному административному делу в 2019 году на ресторанно-гостиничный комплекс наложили 300 тысяч рублей штрафа за оборот алкогольной продукции в потребительской таре или упаковке, полностью изготовленных из полимерного материала, объемом более 1500 мл.
Кроме того, в прошлом году Межрегиональным управлением Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу в результате административного расследования было установлено, что в период с 22 по 23 августа 2019 ООО "Сосновый бор" была осуществлена недостоверная фиксация данных в ЕГАИС объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В текущем году общество схлопотало еще несколько административных протоколов за нарушение алкогольного законодательства. Последний штраф в размере 150 тысяч рублей был наложен на "Сосновый бор" в августе текущего года.
"Общество, осуществляя деятельность по реализации алкогольной продукции с грубыми нарушениями этой деятельности, принимало тем самым на себя риски наступления неблагоприятных последствий этих нарушений. Кроме того, обществом не представлено каких-либо доказательств принятия им достаточных мер для недопущения указанных нарушений в будущем", - говорится в судебном решении.
В законную силу оно не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. В настоящее время это дело рассматривается арбитражным судом Волгоградской области.
Реклама
Волгоградские энергетики «Россети Юг» обнаружили именной медальон во время поисково-разведывательной экспедиции07.10.2020 10:49
Общество 07.10.2020 10:49
Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии Волгограда07.10.2020 10:29
Общество 07.10.2020 10:29
«Зеленая волна» пришла в Волгоград06.10.2020 17:31
Общество 06.10.2020 17:31
Жителей Волгоградской области не пустят в Казахстан без теста на COVID-1906.10.2020 16:47
Общество 06.10.2020 16:47
В трех районах Волгоградской области начали отапливать многоквартирные дома06.10.2020 16:27
Общество 06.10.2020 16:27
Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2020 пройдет 20-22 ноября06.10.2020 15:35
Общество 06.10.2020 15:35
В Волгограде в «космическом» парке появились деревья-великаны06.10.2020 15:21
Общество 06.10.2020 15:21
Лучшие идеи волгоградских архитекторов найдут свое воплощение в малых городах региона06.10.2020 14:11
Общество 06.10.2020 14:11
Школьников Волгоградской области не планируют отправлять на дистант06.10.2020 13:55
Общество 06.10.2020 13:55
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятие06.10.2020 11:17
Общество 06.10.2020 11:17
В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больнице06.10.2020 10:58
Общество 06.10.2020 10:58
Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохранении06.10.2020 10:19
Общество 06.10.2020 10:19
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирус05.10.2020 20:45
Общество 05.10.2020 20:45
Волгоградская облдума обзаведется битами05.10.2020 20:16
Общество 05.10.2020 20:16
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаванию05.10.2020 17:20
Общество 05.10.2020 17:20
Реклама