Экономика

Отбивается и платит: в Волгограде "Сосновый бор" готовится к экспертизе

Экономика 17.12.2019 09:43
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17.12.2019 09:43


Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области продолжится рассмотрение вопроса о сносе ресторанного комплекса "Сосновый бор", одним из владельцев которого является фигурант дела о поджоге дома губернатора региона. Как сообщает ИА "Высота 102", вполне вероятно, что сегодня наконец-то решится вопрос о проведении экспертизы в этом развлекательном комплексе. Главная ее цель, как заявлялось на предыдущих заседаниях, - проверить объект на предмет соответствия градостроительным, строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим и другим нормам и правилам. Понятно, что выводы эксперта будут решающими в исходе дела, поэтому истец и ответчик активно борются за то, какая экспертная организация возьмется за эту работу.
Отметим, что параллельно в арбитражном суде рассматриваются и другие иски в отношении ООО "Сосновый бор". Так, комитет промышленности и торговли Волгоградской области заявил два иска о привлечении общества к административной ответственности за нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.17 КоАП РФ), а также за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.16 КоАП РФ).

По первому делу ООО "Сосновый бор" оштрафовано на 300 тысяч рублей, по второму - на 200 тысяч рублей. Отметим, что оба дела датируются 25 июля текущего года. В этом день в "Сосновом бору" прошли обыски с участием сотрудников УФСБ России по Волгоградской области, УМВД России по Волгоградской области и областного комитета промышленности и торговли.

В ходе осмотра помещений был установлен факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее происхождения. В общей сложности было обнаружено 30,2 литра алкогольной продукции или около 100 бутылок, в которых был самогон, вино, различные спиртовые настойки. Изъятая продукция, согласно решению суда, подлежит уничтожению.
У ООО "Сосновый бор", к слову, есть возможность обжаловать решение о привлечении к административной ответственности в апелляционной инстанции.
Солидную сумму - свыше 25 миллионов рублей - требуют с ООО "Сосновый бор" и энергетики. ПАО "Волгоградэнергосбыт" просит взыскать с общества задолженность за июль 2019 года по договору от 01.01.2018 года. Решение по этому спору еще не вынесено и находится на рассмотрении суда.
Напомним, что сноса построек "Соснового бора" добиваются чиновники администрации Дзержинского района. К делу уже привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ "Горэколес", управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора, а также прокуратура Волгограда и прокуратура Дзержинского района. 
Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса "Сосновый бор" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный ФСБ в июне текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Параллельно был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово". Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова. Ей принадлежит чуть более 33% доли.

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