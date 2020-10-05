Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в Волгограде





Многофункциональный медицинский центр на базе ФГБУ «413 Военный госпиталь» Минобороны, который возвели всего за 40 дней и сдали в эксплуатацию в конце апреля, стал одним из самых загадочных объектов Волгограда. В пресс-службе ЮВО на вопрос ИА «Высота 102» об использовании госпиталя ответили кратко: «Стоит, работает». В чем именно заключается функционирование медцентра, кто, в каком количестве и от каких болезней сейчас в нем лечится, выяснить не удалось.

О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта. Минобороны широко освещало эффектный и стремительный процесс возведения объектов. На данные цели ведомству было выделено 8,8 млрд рублей.



