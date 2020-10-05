Общество

Мы помним: 19 лет назад погиб сотрудник УФСБ по Волгоградской области Александр Кораблев

Общество 05.10.2020 12:19
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05.10.2020 12:19


5 октября 2001 года в Чечне погиб майор ФСБ Александр Кораблев. Очень скромный, умный, добрый и бесстрашный парень - уроженец села Новая Полтавка Волгоградской области. По данным ИА «Высота 102», в Чеченскую республику, где спецслужбами велась контр - террористическая деятельность, офицер был командирован в 1999 году. Принимал  участие в освобождении заложников, уничтожении мини-нефтезаводов, изъятии у боевиков оружия. Смертельные ранения получил, возвращаясь вместе с товарищами с задания - на трассе «Грозный-Знаменское» служебный автомобиль был взорван радиоуправляемым фугасом. Посмертно Александр Кораблев награждён Орденом Мужества. Его имя носит Новополтавская средняя школа. 

В здании Управления ФСБ по Волгоградской области есть памятная стела с фотографиями погибших  при исполнении служебного долга сотрудников, среди них и майор Александр Кораблев. Такие как он - те, для кого долг, честь и Родина превыше всего, и сейчас продолжают бесшумно делать свою работу - защищать страну от всякой нечисти.

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